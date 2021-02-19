Свежий президентский рейтинг: стало известно, кто победил бы во втором туре выборов

Бойко во втором туре проиграл бы и Зеленскому и Порошенко.

Киевский международный институт социологии (КМИС) и центр "Социс" с 11 по 16 февраля 2021 года провели соцопрос, в рамках которого смоделировали "второй тур выборов президента" по трем парам кандидатов среди респондентов, которые определились за кого голосовать и точно пошли бы на выборы.

Так, результаты соцопроса свидетельствуют, что если бы "во втором туре" встретились Владимир Зеленский и Петр Порошенко, то с результатом 56,4% победил бы действующий президент Украины (выборка — 1753 человека).

Если бы за "во втором туре" оказались Юрий Бойко и Петр Порошенко, то с результатом 52,7% выиграл бы Порошенко (выборка — 1698 человек).

А в паре Зеленский-Бойко у Зеленский получил бы 61,3% голосов (выборка — 1776 человек).

[ + – ] Имитация второго тура выборов президента Украины, февраль 2021 года

Данные этого же соцопроса свидетельствуют, что если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, то наибольшее количество голосов в первом туре — 18,3% — получил бы Владимир Зеленский. На втором месте в рейтинге оказался Петр Порошенко с результатом 13,8% голосов, на третьем — Юлия Тимошенко с 8,3%, на четвертом — Юрий Бойко с 8%.

[ + – ] Рейтинг потенциальных кандидатов в президенты, февраль 2021 года

Среди тех, кто определился и точно пойдет на выборы лидером также является Зеленский, за него готовы отдать голоса 25,6% опрошенных. За Порошенко готовы проголосовать 19,4% респондентов, за Тимошенко — 11,7%, за Бойко — 11,1%.

[ + – ] Рейтинг потенциальных кандидатов в президенты, февраль 2021 года

Исследование провели с 11 по 16 февраля силами двух исследовательских центров, КМИС и СОЦИС. Всего было опрошено 3000 респондентов — по 1500 каждым из центров. Метод сбора первичной социологической информации — телефонное интервью CATI (computer-assisted telephone interviews). Исследование проводилось по всей территории Украины (во всех областях, в т.ч. Киев), кроме оккупированных территорий АР Крым, части Донецкой и Луганской областей. Результаты репрезентативны на уровне всей страны по показателям возраста (старше 18 лет), пола, типу поселения (город/село) и разделения страны на регионы.

Отметим, результаты соцопроса, проведенного КМИСом в начале февраля, показали, что в лидерах президентского оказались Зеленский, Порошенко и Тимошенко. Среди тех, кто определился и пошел бы на выборы, за действующего президента проголосовали бы 22,7%.