Свежий президентский рейтинг: в тройке лидеров Зеленский, Порошенко и Тимошенко

Также украинцы готовы поддержать Юрия Бойко, Игоря Смешко и Виктора Медведчука

Если бы выборы президента состоялись в ближайшее воскресенье, то за действующего президента Владимира Зеленского проголосовали бы 22,7% украинцев.

Это следует из результатов опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

За лидера партии "Европейская солидарность", экс-президента Петра Порошенко готовы проголосовать 18,3% опрошенных респондентов, за главу "Батьківщини" Юлию Тимошенко – 14,5%.

Одного из лидеров "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрия Бойко готовы поддержать 11,4% украинцев, лидера партии "Сила и честь" Игоря Смешко – 8,2%, председатель Политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук пользуется доверием 5,1% опрошенных.

Далее в рейтинге идут лидер "Украинской стратегии" Владимир Гройсман, за которого готовы отдать свои голоса 4,5% респондентов, глава партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко с 4,1% поддержки и председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, за которого могли бы проголосовать 3,3% опрошенных.

[ + – ] Результаты опроса КМИС

Ранее сообщалось, что политсила пятого президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" стала лидером электоральных симпатий в рейтинге партий на выборах в Верховную Раду.

Также мы писали, что в рейтинге партий от "центра Разумкова" лидирует "Слуга народа".

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак считает, что в падении рейтинга президента Владимира Зеленского виноваты "непростые времена" и постоянная ложь в СМИ.