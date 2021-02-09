В рейтинге партий от "центра Разумкова" лидирует "Слуга народа"

На втором месте — ОПЗЖ с рейтингом 21,9%. "Голос" и "Радикальная партия" не набрали и 3%.

В свежем соцопросе наибольший уровень поддержки на выборах в парламент получила бы пропрезидентская партия "Слуга народ". Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте "Центра Разумкова".

Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшие выходные, то в парламент прошли бы 4 партии. Среди тех, кто определился и точно будет принимать участие в выборах партии набрали такие проценты:

"Слуга народа" — 22,2%

"ОПЗЖ" — 21,9%

"Европейская солидарность" — 18,1%

"Батькивщина" — 10,3%.

Согласно соцопросу, на грани прохождения в парламент "Сила и честь", они набирают 4,7%. А барьер для прохождения в Верховную Раду находится на уровне 5%.

Другие партии не набирают и 3%. Среди них партия "Голос", которая набрала 2,7%. По 2,5% набирает "Радикальная партия Олега Ляшка" и "Свобода". "Партия Шария" — 2,1%.

Отмечается, что 16,1% опрошенных вообще не голосовали бы, а 13,1% отказались отвечать.

Соцопрос проводился с 29 января по 3 февраля методом интервью "лицом к лицу" по месту проживания респондентов. Были опрошены 2019 человек возрастом от 18 лет во всех регионах Украины. За исключением Крыма и временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Ошибка репрезентативности исследования не превышает 2,3% с вероятностью 0,95%.

Напомним, согласно соцопросу группы "Рейтинг" первое место в рейтинге партий занимает ОПЗЖ, а партия "Слуга народа" занимает 2 место.

В опросе "Рейтинга" уровень поддержки Зеленского продолжает снижаться, но он остается лидером по уровню поддержки.