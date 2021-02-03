У "Слуги народа" незначительно вырос рейтинг, - КМИС

Согласно опросу, более 60% скорее или полностью поддерживают идею роспуска парламента и назначение досрочных выборов.

Киевский международный исследовательский институт представил результаты нового опроса, который проводился с 27 января по 1 февраля. Об этом передает пресс-релиз на сайте КМИС.

При условии, что выборы бы состоялись в ближайшие выходные на парламентских выборах лидировали бы такие партии (среди тех, кто определился с выбором, и кто точно пойдет голосовать):

ОПЗЖ — 24,1%

Слуга народа — 18,2%

Европейская солидарность — 15,6%

Батькивщина — 10,3

Сила и Честь — 6,4%.

На грани прохождения в Верховную Раду находится партия "Радикальная партия Олега Ляшка", у нее 4,6%. Более трех процентов имеет партия Шария (3,2), Украинская стратегия Гройсмана (3,4), и партия "Свобода" (3,6%).

Отмечается, что партия "Голос", которая сейчас есть в парламенте имела бы 2,4% голосов избирателей.

При этом в опросе наблюдается достаточно высокий процент респондентов, которые бы не стали принимать участие на выборах (16%), а более 15% не могут определиться.

Опрос проводился методом личного интервью с использованием планшетов (САРРЕ) опрошены 1205 респондентов, проживающих в 86 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 3-х ступенчатой стохастической выборке с квотным отбором на последней ступени, что является репрезентативным для населения Украины в возрасте от 18 лет. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает: 2,9%.

Напомним, в недавнем опросе КМИС, который проводился методом телефонного интервью, результаты значительно отличаются.