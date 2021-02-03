У "Слуги народу" незначно виріс рейтинг, — КМІС

Згідно з опитуванням, більше 60% швидше або повністю підтримують ідею розпуску парламенту та призначення дострокових виборів.

Київський міжнародний дослідницький інститут представив результати нового опитування, яке проводилося з 27 січня по 1 лютого. Про це передає прес-реліз на сайті КМІС.

За умови, що вибори б відбулися найближчими вихідними на парламентських виборах лідирували б такі партії (серед тих, хто визначився з вибором, і хто точно піде голосувати):

ОПЗЖ — 24,1%;

Слуга народу — 18,2%;

Європейська солідарність — 15,6%;

Батьківщина — 10,3%;

Сила і Честь — 6,4%.

На межі проходження до Верховної Ради знаходиться партія "Радикальна партія Олега Ляшка", у неї 4,6%. Понад три відсотки має партія Шарія (3,2%), Українська стратегія Гройсмана (3,4%), і партія "Свобода" (3,6%).

Зазначається, що партія "Голос", яка зараз є в парламенті мала б 2,4% голосів виборців.

Водночас в опитуванні спостерігається досить високий відсоток респондентів, які б не брали участь у виборах (16%), а більше 15% не можуть визначитися.

Опитування проводилося методом особистого інтервʼю з використанням планшетів (САРІ). Опитано 1 205 респондентів, які проживають у 86 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим) за 3-х ступінчастою стохастичною вибіркою з квотним відбором на останньому щаблі, що є репрезентативним для населення України віком від 18 років. У Луганській та Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, контрольованій українською владою. Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і без урахування дизайн-ефекту) не перевищує: 2,9%.

Нагадаємо, у нещодавньому опитуванні КМІС, який проводився методом телефонного інтервʼю, результати значно відрізняються.