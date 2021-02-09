У рейтингу партій від "центру Разумкова" лідирує "Слуга народу"

На другому місці — ОПЗЖ із рейтингом 21,9%. "Голос" і "Радикальна партія" не набрали і 3%.

У свіжому соцопитуванні найбільший рівень підтримки на виборах до парламенту отримала б пропрезидентська партія "Слуга народ". Про це повідомляється в прес-релізі на сайті "Центру Разумкова".

Якби вибори до Верховної Ради відбулися в найближчими вихідними, то до парламенту пройшли б 4 партії. Серед тих, хто визначився і точно братиме участь у виборах партії набрали такі відсотки:

"Слуга народу" — 22,2%;

"ОПЗЖ" — 21,9%;

"Європейська солідарність" — 18,1%;

"Батьківщина" — 10,3%.

Відповідно до соцопитування, на межі проходження до парламенту "Сила і честь", вони набирають 4,7%. А бар'єр для проходження у Верховну Раду знаходиться на рівні 5%.

Інші партії не набирають і 3%. Серед них партія "Голос", яка набрала 2,7%. По 2,5% набирає "Радикальна партія Олега Ляшка" та "Свобода". "Партія Шарія" — 2,1%.

Зазначається, що 16,1% опитаних взагалі не голосували б, а 13,1% відмовилися відповідати.

Соцопитування проводилося з 29 січня по 3 лютого методом інтерв'ю "віч-на-віч" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2019 осіб віком від 18 років у всіх регіонах України. За винятком Криму і тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей. Помилка репрезентативності дослідження не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95%.

Нагадаємо, згідно з соцопитуванням групи "Рейтинг" перше місце в рейтингу партій посідає ОПЗЖ, а партія "Слуга народу" посідає 2 місце.

В опитуванні "Рейтингу" рівень підтримки Зеленського продовжує знижуватися, але він залишається лідером за рівнем підтримки.