Рейтинг Зеленского продолжает падать, но он остается лидером по уровню поддержки, - "Рейтинг"

Согласно опросу, 73% населения считает, что страна движется в неправильном направлении

Социологическая группа "Рейтинг" 2-3 февраля проводила соцопрос населения, который показал общественно-политические настроения среди населения. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Если бы выборы президента состоялись в ближайшее время, то действующий президент Украины набрал бы 21,2% поддержки. А в случае второго тура Зеленский обошел бы любого из конкурентов.

Среди тех, кто определился и точно будет голосовать поддержка распределилась следующим образом:

Владимир Зеленский — 21,2

Юрий Бойко — 17,1

Петр Порошенко — 16,4

Юлия Тимошенко — 12,3

Игорь Смешко — 7,5.

Остальные потенциальные кандидаты имеют меньше 5% поддержки. Олег Ляшко (4%), Дмитрий Разумков (3,2%), Сергей Притула (3,1). При этом 7,7% респондентов в предложенном списке не нашли кандидата, за которого они бы отдали свой голос.

В условном втором туре пара Зеленский-Порошенко была бы 56/44 в пользу Зеленского. Бойко-Зеленский — 60 на 40. Тимошенко-Зеленский — 45 на 55.

Соцопрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews — телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%. Сроки проведения: 2-3 февраля 2021.

Напомним, вчера КМИС опубликовал рейтинг поддержки партии "Слуга народа". Согласно соцопросу больше всех украинцы доверяют Виталию Кличко.