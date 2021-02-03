Украинцы уже не доверяют Зеленскому больше всех, – КМИС

Согласно данным последнего исследования КМИС, в рейтинге доверия мэр Киева Кличко опережает Зеленского на 1,9 процентных пункта. В рейтинге недоверия Зеленский опережает Кличко на 7,8 пункта.

В январе 2021 года Украины Владимир Зеленский утратил первое место в рейтинге доверия украинцев к политикам. Если верить результатам исследования Киевского международного института социологии (КМИС), он переместился на вторую строчку после того, как его опередил мэр Киева Виталий Кличко.

По данным КМИС, Виталию Кличко доверяют 37,5% украинцев, а не доверяют – 51,8%; Владимиру Зеленскому доверяют 35,6%, не доверяют – 59,6%; Владимиру Гройсману доверяют 30,9%, не доверяют – 54,2%; Юрию Бойко доверяют 28,9%, не доверяют – 48,4%; Сергею Притуле доверяют 27,3%, не доверяют – 28,6%.

Фото: КМИС

Примечательно, что еще в декабре 2020 года Зеленский находился на первой строчке в рейтинге доверия.

При этом если брать президентский рейтинг, то Зеленский все же пока остается на первом месте в обоих списках возможных кандидатов на должность главы государства.

Список, где присутствуют Виктор Медведчук и Дмитрий Разумков, но отсутствует Игорь Смешко:

Фото: КМИС

Список, где присутствует Игорь Смешко, но отсутствуют Виктор Медведчук и Дмитрий Разумков:

Фото: КМИС

Как сообщалось ранее, согласно исследованию КМИС, более 60% скорее или полностью поддерживают идею роспуска парламента и назначение досрочных выборов.

При условии, что выборы бы состоялись в ближайшие выходные на парламентских выборах лидировали бы такие партии (среди тех, кто определился с выбором, и кто точно пойдет голосовать):

ОПЗЖ — 24,1%

Слуга народа — 18,2%

Европейская солидарность — 15,6%

Батькивщина — 10,3

Сила и Честь — 6,4%.

На грани прохождения в Верховную Раду находится партия "Радикальная партия Олега Ляшка", у нее 4,6%. Более трех процентов имеет партия Шария (3,2), Украинская стратегия Гройсмана (3,4), и партия "Свобода" (3,6%).

Отмечается, что партия "Голос", которая сейчас есть в парламенте имела бы 2,4% голосов избирателей.

При этом в опросе наблюдается достаточно высокий процент респондентов, которые бы не стали принимать участие на выборах (16%), а более 15% не могут определиться.

Напомним, в недавнем опросе КМИС, который проводился методом телефонного интервью, результаты значительно отличаются.