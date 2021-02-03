Українці вже не довіряють Зеленському більше всіх, — КМІС

Згідно з даними останнього дослідження КМІС, у рейтингу довіри мер Києва Кличко випереджає Зеленського на 1,9 процентний пункт. У рейтингу недовіри Зеленський випереджає Кличка на 7,8 пунктів.

У січні 2021 року України Володимир Зеленський втратив перше місце в рейтингу довіри українців до політиків. Якщо вірити результатам дослідження Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), він перемістився на другу сходинку після того, як його випередив мер Києва Віталій Кличко.

За даними КМІС, Віталію Кличку довіряють 37,5% українців, а не довіряють — 51,8%; Володимиру Зеленському довіряють 35,6%, не довіряють — 59,6%; Володимиру Гройсману довіряють 30,9%, не довіряють — 54,2%; Юрію Бойку довіряють 28,9%, не довіряють — 48,4%; Сергію Притулі довіряють 27,3%, не довіряють — 28,6%.

Фото: КМІС

Примітно, що ще в грудні 2020 року Зеленський перебував на першому рядку в рейтингу довіри.

При цьому, якщо брати президентський рейтинг, то Зеленський все ж поки залишається на першому місці в обох списках можливих кандидатів на посаду голови держави.

Список, де є Віктор Медведчук і Дмитро Разумков, але немає Ігоря Смешка:

Фото: КМІС

Список, де є Ігор Смешко, але немає Віктора Медведчука і Дмитра Разумкова:

Фото: КМІС

Як повідомлялося раніше, згідно з дослідженням КМІС, понад 60% швидше або повністю підтримують ідею розпуску парламенту і призначення дострокових виборів.

За умови, що вибори б відбулися в найближчі вихідні, на парламентських виборах лідирували б такі партії (серед тих, хто визначився з вибором, і хто точно піде голосувати):

ОПЗЖ — 24,1%

Слуга народу — 18,2%

Європейська солідарність — 15,6%

Батьківщина — 10,3

Сила і Честь — 6,4%.

На межі проходження до Верховної Ради перебуває партія "Радикальна партія Олега Ляшка", у неї 4,6%. Понад три відсотки має партія Шарія (3,2), Українська стратегія Гройсмана (3,4), і партія "Свобода" (3,6%).

Зазначається, що партія "Голос", яка наразі є в парламенті, мала б 2,4% голосів виборців.

При цьому в опитуванні спостерігається досить високий відсоток респондентів, які б не стали брати участь на виборах (16%), а понад 15% не можуть визначитися.

Нагадаємо: у нещодавньому опитуванні КМІС, що проводилося методом телефонного інтерв'ю, результати значно відрізняються.