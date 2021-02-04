Рейтинг Зеленського продовжує падати, але він залишається лідером за рівнем підтримки, — "Рейтинг"

Згідно з опитуванням, 73% населення вважає, що країна рухається в неправильному напрямку.

Соціологічна група "Рейтинг" 2-3 лютого проводила соцопитування населення, яке показало суспільно-політичні настрої серед населення. Про це повідомляється в прес-релізі компанії.

Якби вибори президента відбулися найближчим часом, то чинний президент України набрав би 21,2% підтримки. А в разі другого туру Зеленський обійшов би будь-якого з конкурентів.

Серед тих, хто визначився і точно голосуватиме підтримка розподілилася таким чином:

Володимир Зеленський — 21,2%;

Юрій Бойко — 17,1%;

Петро Порошенко — 16,4%;

Юлія Тимошенко — 12,3%;

Ігор Смешко — 7,5%.

Інші потенційні кандидати мають менше 5% підтримки. Олег Ляшко (4%), Дмитро Разумков (3,2%), Сергій Притула (3,1%). Водночас 7,7% респондентів у запропонованому списку не знайшли кандидата, за якого вони б віддали свій голос.

В умовному другому турі пара Зеленський-Порошенко була б 56/44 на користь Зеленського. Бойко-Зеленський — 60 на 40. Тимошенко-Зеленський — 45 на 55.

Соцопитування проводилося серед населення України віком від 18 років і старше у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Вибіркова сукупність: 2 000 респондентів. Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews — телефонні інтервʼю з використанням компʼютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 2,2%. Терміни проведення: 2-3 лютого 2021.

Нагадаємо, вчора КМІС опублікував рейтинг підтримки партії "Слуга народу". Відповідно до соцопитування найбільше українці довіряють Віталію Кличку.