Свіжий президентський рейтинг: у трійці лідерів Зеленський, Порошенко і Тимошенко

Також українці готові підтримати Юрія Бойка, Ігоря Смешка та Віктора Медведчука

Якби вибори президента відбулися в найближчу неділю, то за чинного президента Володимира Зеленського проголосували б 22,7% українців.

Це випливає з результатів опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

За лідера партії "Європейська солідарність", екс-президента Петра Порошенка готові проголосувати 18,3% опитаних респондентів, за голову "Батьківщини" Юлію Тимошенко — 14,5%.

Одного з лідерів "Опозиційною платформи — За життя" Юрія Бойка готові підтримати 11,4% українців, лідера партії "Сила і честь" Ігоря Смешка — 8,2%, голова Політради ОПЗЖ Віктор Медведчук отримав довіру 5,1% опитаних.

Далі в рейтингу йдуть лідер "Української стратегії" Володимир Гройсман, за якого готові віддати свої голоси 4,5% респондентів, голова партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко з 4,1% підтримки і голова Верховної Ради Дмитро Разумков, за якого могли б проголосувати 3,3% опитаних.

[ + – ] Результати опитування КМІС

Раніше повідомлялося, що політсила п'ятого президента України Петра Порошенка "Європейська солідарність" стала лідером електоральних симпатій у рейтингу партій на виборах до Верховної Ради.

Також ми писали, що в рейтингу партій від "центру Разумкова" лідирує "Слуга народу".

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак вважає, що в падінні рейтингу президента Володимира Зеленського винні "непрості часи" і постійна брехня в ЗМІ.