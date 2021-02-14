В падении рейтинга Зеленского виноваты "непростые времена" и постоянная ложь в СМИ, - Ермак

Глава ОП заявляет, что в стране тяжелая ситуация в медицинской сфере и информационном поле.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назвал основные причины, по которой падает рейтинг поддержки Владимира Зеленского. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Украина 24.

По мнению главы Офиса президента, в Украине действует мощнейшая машина пропаганды, как внутри страны, так и извне. Любое позитивное изменение в стране показывает под негативным углом.

"Поток лжеинформации, не критики, хотя мы не боимся объективной критики, а также практически оскорблений просто не прекращается. Не будем сейчас говорить, откуда, кто его заказчик — это всем хорошо известно. … На белый лист бумаги будут говорить, что он черный", — говорит Ермак.

Андрей Ермак заявляет, что у власти якобы нет ни одного "своего" телеканала. Но в то же время против власти работает целый пул ботов, анонимных телеграм-каналов, которые постоянно лгут. И в них якобы вливаются огромные деньги.

В Украине также тяжелая ситуация с пандемией коронавируса. По словам Ермака, ситуация в медицине, которую они получили "близка к критической". Стартовые условия, с которыми столкнулись страны Европы и Украина в начале пандемии очень разные.

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Напомним, последнее время, у президента Зеленского снижается уровень поддержки населением. Согласно последнему опросу группы "Рейтинг" уровень поддержки Владимира Зеленского составляет 21,2%. В июле 2020 рейтинг президента составлял 34,6%. При этом в опросе Рейтинга в мае 2020, Зеленский получил бы 75% голосов.