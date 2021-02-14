В зниженні рейтингу Зеленського винні "непрості часи" і постійна брехня в ЗМІ, — Єрмак

Глава ОП заявляє, що в країні складна ситуація в медичній сфері та інформаційному полі.

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак назвав основні причини, падіння рейтингу підтримки Володимира Зеленського. Про це він розповів в інтерв'ю телеканалу Україна 24.

На думку глави Офісу президента, в Україні діє потужна машина пропаганди, як всередині країни, так і ззовні. Будь-яка позитивне зміна в країні висвітлюється під негативним кутом.

"Потік брехливої інформації, не критики, адже ми не боїмося об'єктивної критики, а також потік фактичних образ просто не припиняється. Не будемо зараз говорити, звідки та хто його замовник — це всім добре відомо. ... На білий аркуш паперу будуть говорити, що він чорний", — говорить Єрмак.

Андрій Єрмак заявляє, що при владі нібито немає жодного "свого" телеканалу. Але водночас проти влади працює цілий пул ботів, анонімних телеграм-каналів, які постійно брешуть. І в них нібито вливаються величезні кошти.

В Україні також важка ситуація з пандемією коронавірусу. За словами Єрмака, ситуація в медицині, яку вони отримали "близька до критичної". Стартові умови, з якими зіткнулися країни Європи й Україна на початку пандемії дуже різні.

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Нагадаємо, останнім часом, у президента Зеленського знижується рівень підтримки населенням. Згідно з останнім опитуванням групи "Рейтинг" рівень підтримки Володимира Зеленського становить 21,2%. Тоді як у липні 2020 рейтинг президента становив 34,6%.