"Европейская солидарность" стала самой популярной партией среди украинцев, – КМИС

Партия экс-президента Порошенко немного прибавила в рейтинге и опередила "ОПЗЖ" Медведчука-Рабиновича, поддержка которой незначительно упала.

Политсила пятого президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" стала лидером электоральных симпатий в рейтинге партий на выборах в Верховную Раду. Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованные на сайте Киевского международного института социологии (КМИС) в четверг, 11 февраля.

Опрос проводился 5-7 февраля методом телефонного интервью, в нем приняли участие 2005 респондентов. Относительное большинство среди всех опрошенных – 12,2% – заявили, что если бы парламентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, то они проголосовали бы за "Европейскую солидарность" (среди тех, кто определился – 18,1%). За партию "Оппозиционная платформа – За жизнь" проголосовали бы 11,4% опрошенных (16,8% тех, кто определился), за партию "Слуга народа" – 10,5% (15,5% тех, кто определился).

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Статистическая погрешность выборки не превышает: 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% — для показателей, близких к 10%, 1,1% — для показателей, близких к 5%.

Предыдущий проводился 22 января, и с тех пор рейтинг "ОПЗЖ" потерял 4,3% среди всех респондентов и 3,9% тех, кто определился. При этом рейтинг Слуги народа вырос на 2% среди всех и на 4,3% тех, кто определился. Рейтинг "Европейской солидарности" вырос в пределах статистической погрешности – на 0,6% среди всех и 2,8% среди тех, кто определился.

Социологи отмечают, что падение рейтинга "ОПЗЖ" могло произойти как за счет изменения взглядов ряда ее бывших сторонников, так и за счет последний заявлений СНБО, которые могли привести к тому, что сторонники "ОПЗЖ" стали скрывать свои реальные взгляды.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский потерял первую строчку в рейтинге политиков, которым больше всего доверяют украинцы. Согласно данным последнего исследования КМИС, в рейтинге доверия мэр Киева Кличко опережает Зеленского на 1,9 процентных пункта. В рейтинге недоверия Зеленский опережает Кличко на 7,8 пункта.

Как сообщалось ранее, согласно исследованию КМИС, более 60% скорее или полностью поддерживают идею роспуска парламента и назначение досрочных выборов.