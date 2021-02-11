"Європейська солідарність" стала найпопулярнішою партією серед українців, — КМІС

Партія екс-президента Порошенко трохи додала в рейтингу і випередила "ОПЗЖ" Медведчука-Рабіновича, підтримка якої незначно впала.

Політсила п'ятого президента України Петра Порошенка "Європейська солідарність" стала лідером електоральних симпатій в рейтингу партій на виборах до Верховної Ради. Про це свідчать результати дослідження, опубліковані на сайті Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) в четвер, 11 лютого.

Опитування проводилося 5-7 лютого методом телефонного інтерв'ю, у ньому взяли участь 2005 респондентів. Відносна більшість серед усіх опитаних — 12,2% — заявили, що якби парламентські вибори відбулися найближчої неділі, то вони проголосували б за "Європейську солідарність" (серед тих, хто визначився — 18,1%). За партію "Опозиційна платформа — За життя" проголосували б 11,4% опитаних (16,8% тих, хто визначився), за партію "Слуга народу" — 10,5% (15,5% тих, хто визначився).

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Статистична похибка вибірки не перевищує: 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% — для показників, близьких до 10%, 1,1% — для показників близьких до 5%.

Попередній проводився 22 січня, і відтоді рейтинг "ОПЗЖ" втратив 4,3% серед усіх респондентів і 3,9% тих, хто визначився. При цьому рейтинг Слуги народу виріс на 2% серед усіх і на 4,3% тих, хто визначився. Рейтинг "Європейської солідарності" виріс у межах статистичної похибки — на 0,6% серед всіх і 2,8% серед тих, хто визначився.

Соціологи підмічають, що падіння рейтингу "ОПЗЖ" могло статися як за рахунок зміни поглядів ряду її колишніх прихильників, так і за рахунок останніх заяв РНБО, які могли привести до того, що прихильники "ОПЗЖ" стали приховувати свої реальні погляди.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський втратив першу сходинку у рейтингу політиків, яким найбільше довіряють українці. Згідно з даними останнього дослідження КМІС, у рейтингу довіри мер Києва Кличко випереджає Зеленського на 1,9 відсоткових пункти. У рейтингу недовіри Зеленський випереджає Кличка на 7,8 пункти.

Як повідомлялося раніше, згідно з дослідженням КМІС, більше 60% швидше або повністю підтримують ідею розпуску парламенту і призначення дострокових виборів.