"Не считаю возможным шарахаться": Уруский пояснил, как оказался на одном снимке с Кадыровым

Вице-премьер отметил, что размещение руководителей официальных делегаций во время шествия определяет протокол государства-организатора.

Вице-премьер, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский пояснил, каким образом оказался на фотографии рядом с главой Чечни Рамзаном Кадыровым на выставке в Объединенных Арабских Эмиратах.

Об этом Уруский написал в Facebook.

По его словам, во время открытия выставки он оказался рядом с Кадыровым согласно протоколу государства-организатора, а сам снимок был сделан во время церемонии открытия IDEX 2021 в Абу-Даби.

"Размещение руководителей официальных делегаций во время шествия в начале церемонии определяет протокол государства-организатора. В то же время, хотел бы добавить, что я лично во время, в ходе и после церемонии не имел (и не собираюсь иметь) никаких контактов с главой делегации РФ, которым является Кадыров", – написал Уруский.

Он добавил, что во время шествия была применена практика, по которой личные гости правящей семьи размещались в алфавитном порядке.

По словам Уруского, украинская делегация обратила внимание организаторов мероприятия о неприемлемости подобных ситуаций в будущем.

"Также не считаю возможным "шарахаться" от представителей ни страны-агрессора, ни какой-либо другой страны, демонстрируя, таким образом, неуверенное поведение и слабость украинской стороны", – отметил вице-премьер.

Отметим, недавно премьер-министр Денис Шмыгаль опубликовал на своей странице в соцсети снимок, где рядом с Уруским находится Кадыров. Шмыгаль попросил Уруского объяснить ситуацию.