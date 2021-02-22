"Не вважаю потрібним шарахатися": Уруський пояснив, як опинився на одному знімку з Кадировим

Віце-прем'єр зазначив, що розміщення керівників офіційних делегацій під час ходи визначає протокол держави-організатора.

Віце-прем'єр, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський пояснив, яким чином опинився на фотографії поруч з головою Чечні Рамзаном Кадировим на виставці в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Про це Уруський написав у Facebook.

За його словами, під час відкриття виставки він опинився поруч з Кадировим згідно з протоколом держави-організатора, а сам знімок зробили під час церемонії відкриття IDEX 2021 Абу-Дабі.

"Розміщення керівників офіційних делегацій під час ходи на початку церемонії визначає протокол держави-організатора. Водночас, хотів би додати, що я особисто під час і після церемонії не мав (і не збираюся мати) ніяких контактів з головою делегації РФ, яким є Кадиров", — написав Уруський.

Він додав, що під час ходи було застосовано практику, за якою особисті гості керівної сім'ї розміщувалися в алфавітному порядку.

За словами Уруського, українська делегація звернула увагу організаторів заходу про неприйнятність подібних ситуацій в майбутньому.

"Також не вважаю за можливе" шарахатися "від представників ні країни-агресора, ні будь-якої іншої країни, демонструючи, таким чином, невпевнену поведінку і слабкість української сторони", — зазначив віце-прем'єр.

Зазначимо, недавно прем'єр-міністр Денис Шмигаль опублікував на своїй сторінці у соцмережі знімок, де поруч з Уруським знаходиться Кадиров. Шмигаль попросив Уруського пояснити ситуацію.