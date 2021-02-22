Уруского якобы сфотографировали с Кадыровым. Шмыгаль требует объяснений

Фотография якобы сделана в Абу-Даби на международной военно-технической выставке IDEX-2021.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль потребовал объяснений от министра по вопросам стратегических отраслей экономики Олега Уруского. Шмыгаль выложил фотографию, на которой Уруский находится рядом с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

"Жду от Олега Урусского срочных объяснений", — написал Шмыгаль в Facebook.

Неизвестно, является ли эта фотография подлинной.

Фото: Денис Шмыгаль / Facebook

Накануне сам Уруский сообщил в Facebook, что находится на военной выставке IDEX-2021 в Абу-Даби, которая является одной из крупнейших в мире.

Напомним, в начале февраля в Верховной Раде начинали собирать подписи за отставку министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского.

10 июля Верховная Рада Украины назначила Олега Уруского на должность вицепремьер-министра по вопросам оборонно-промышленного комплекса – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Первый проект постановления о назначении Уруского внесли в Раду 10 июля. Замглавы фракции "Слуги народа" Евгения Кравчук говорила, что голосование за его кандидатуру может состояться уже на этой неделе.

Но впоследствии, 13 июля проект отозвали якобы из-за технической ошибки в тексте постановления. Тогда сообщалось, что кандидат останется прежним, проект внесут в парламент повторно.