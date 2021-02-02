В Раде начали собирать подписи за отставку министра Уруского

В "Слуге народа" уже собрали более сорока подписей за отставку мниистра по вопросам стратегических отраслей промышленности.

В Верховной Раде начали собирать подписи за отставку министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского. Об этом сообщил глава парлментского комитета по вопросам экономического развития, депутат от "Слуги народа" Дмитрий Наталуха.

"Мы решили начать сбор подписей за снятие с занимаемой должности Уруского Олега Семеновича, в частности с должности вице-премьера – министра по вопросам стратегической промышленности", — сообщил Наталуха.

По его словам, во фракции "Слуга народа" уже собрано более сорока подписей за отставку мниистра.

"Я думаю, завтра мы продолжим этот процесс, обратимся к другим фракциям и рассчитываем, что общее количество подписей перевалит за сто", — сообщил Наталуха.

Отметим, глава министерства Олег Уруский в недавнем интервью заявил, что не считает необходимым начинать разговоры о ядерном оружии для Украины, от которого Украины отказалась в 1994 году в обмен на гарантии безопасности от Великобритании, США и РФ.

10 июля Верховная Рада Украины назначила Олега Уруского на должность вицепремьер-министра по вопросам оборонно-промышленного комплекса – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Первый проект постановления о назначении Уруского внесли в Раду 10 июля. Замглавы фракции "Слуги народа" Евгения Кравчук говорила, что голосование за его кандидатуру может состояться уже на этой неделе.

Но впоследствии, 13 июля проект отозвали якобы из-за технической ошибки в тексте постановления. Тогда сообщалось, что кандидат останется прежним, проект внесут в парламент повторно.