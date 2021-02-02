У Раді почали збирати підписи за відставку міністра Уруського

У "Слузі народу" вже зібрали понад сорок підписів за відставку міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

У Верховній Раді почали збирати підписи за відставку міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського. Про це повідомив голова парламентського комітету з питань економічного розвитку, депутат від "Слуги народу" Дмитро Наталуха.

"Ми вирішили почати збір підписів за зняття із займаної посади Уруського Олега Семеновича, зокрема з посади віце-прем'єра — міністра з питань стратегічної промисловості", — повідомив Наталуха.

За його словами, у фракції "Слуга народу" вже зібрано понад сорок підписів за відставку міністра.

"Я думаю, завтра ми продовжимо цей процес, звернемося до інших фракцій і розраховуємо, що загальна кількість підписів перевалить за сто", — повідомив Наталуха.

Зазначимо, що голова міністерства Олег Уруський у нещодавньому інтерв'ю заявив, що не вважає за необхідне починати розмову про ядерну зброю для України, від якої Україна відмовилася в 1994 році в обмін на гарантії безпеки від Великобританії, США і РФ.

10 липня Верховна Рада України призначила Олега Уруського на посаду віце-прем'єр-міністра з питань оборонно-промислового комплексу — міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

Перший проект постанови про призначення Уруського внесли в Раду 10 липня. Заступник голови фракції "Слуги народу" Євгенія Кравчук говорила, що голосування за його кандидатуру може відбутися вже на цьому тижні.

Але згодом, 13 липня проект відкликали нібито через технічну помилку в тексті постанови. Тоді повідомлялося, що кандидат залишиться колишнім, проект внесуть до парламенту повторно.