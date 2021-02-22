Уруського нібито сфотографували з Кадировим. Шмигаль вимагає пояснень

Фотографія нібито зроблена в Абу-Дабі на міжнародній військово-технічній виставці IDEX-2021.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вимагає пояснень від міністра з питань стратегічних галузей економіки Олега Уруського. Шмигаль виклав фотографію, на якій Уруський знаходиться поруч із главою Чечні Рамзаном Кадировим.

"Чекаю від Олега Уруського термінових пояснень", — написав Шмигаль у Facebook.

Невідомо, чи є ця фотографія справжньою.

Фото: Денис Шмигаль / Facebook

Напередодні сам Уруський повідомив у Facebook, що знаходиться на військовій виставці IDEX-2021 в Абу-Дабі, яка є однією з найбільших у світі.

Нагадаємо, на початку лютого у Верховній Раді починали збирати підписи за відставку міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського.

10 липня Верховна Рада України призначила Олега Уруського на посаду віце-прем'єр-міністра з питань оборонно-промислового комплексу — міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

Перший проект постанови про призначення Уруського внесли в Раду 10 липня. Заступниця голови фракції "Слуги народу" Євгенія Кравчук говорила, що голосування за його кандидатуру може відбутися вже на цьому тижні.

Але згодом, 13 липня проект відкликали нібито через технічну помилку в тексті постанови. Тоді повідомлялося, що кандидат залишиться колишнім, проект внесуть до парламенту повторно.