"Дебильный закон". Депутат в Николаеве снова отказался выступать на украинском (видео)

Депутат от ОПЗЖ назвал "дебильными" законы о языке и продаже земли, а также решение повысить тарифы

Во время заседания комиссии по вопросам ЖКХ Николаевского горсовета между депутатом фракции ОПЗЖ Максимом Невенчанным и главой комиссии Дмитрием Ивановым (фракция "Пропозиция") произошла очередная перепалка на тему украинского языка.

Так, во время обсуждения повестки заседания глава комиссии обратился к Невенчанному с требованием перейти на украинский язык, как того требует законодательство. На это представитель ОПЗЖ ответил, что он подал в депутатскую комиссию по законности и этике запрос с просьбой разъяснить может ли глава комиссии "отвлекаться от содержания и сути заседания на то, на каком языке преподносятся вопросы".

"Когда мне дадут заключение — мы сможет этот вопрос. Он выходит за рамки повноважень голови постійної комісії", — отметил Невенчанный.

На это глава комиссии на русском языке подчеркнул, что он "прекрасно владеет русским языком".

"Я тоже самое. Я прекрасно владею… Щоб Ви розуміли, я дуже добре володію українською мовою, нема питань, жодної перешкоди. Я дуже вас прошу, щоб ви не відволікались від суті і переходили до розгляду цих питань. Поэтому я буду говорить на русском языке, это мое принципиальное убеждение", — сказал Невенчанный.

Иванов обвинил депутата от ОПЗЖ в "неуважении к комиссии и к закону". На это Невенчанный ответил следующее:

"Комиссию поважаю, а дебильный вот этот закон не уважаю. Точно так же не уважаю дебильные решения уряду про повышение тарифов, про продажу земли дебильный закон. Давайте не отвлекаться от сути, и вы тоже не выходите за пределы своих полномочий", — отметил Невенчанный.

После этого представитель ОПЗЖ продолжил выступать на заседании на русском языке.

[ + – ] Перепалка между Невенчанный и Ивановым начинается с 2:42

Отметим, что согласно ч.1 ст. 9 Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" депутаты местных советов во время выполнения служебных обязанностей должны использовать государственный язык, коим в Украине является украинский язык.

Примечательно, что это уже не первая словесная перепалка между депутатами. Так, заседании комиссии 8 февраля 2021 года Иванов потребовал от Невенчанного выступать на украинском, однако тот отказался и предложил вызвать полицию.

На сессии, которая состоялась 2 февраля, депутаты фракции ОПЗЖ Владислав Чайка и Александр Медведев принципиально отказались выступать на украинском языке и говорили на русском. Просьбу перейти на государственный язык те проигнорировали, потому мэра города Александр Сенкевич решил синхронно переводить их слова.