"Дебільний закон". Депутат у Миколаєві знову відмовився виступати українською (відео)

Депутат від ОПЗЖ назвав "дебільними" закони про мову та продажу землі, а також рішення підвищити тарифи.

Під час засідання комісії з питань житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради між депутатом фракції ОПЗЖ Максимом Невенчаним і головою комісії Дмитром Івановим (фракція "Пропозиція") сталася чергова перепалка на тему української мови.

Так, під час обговорення порядку денного засідання голова комісії звернувся до Невенчаного з вимогою перейти на українську мову, як того вимагає законодавство. На це представник ОПЗЖ відповів, що він подав до депутатської комісії із законності та етики запит із проханням розʼяснити чи може глава комісії "відволікатися від змісту та суті засідання на те, якою мовою обговорюються питання".

"Коли мені дадуть висновок — ми зможемо це питання. Він виходить за рамки повноважень голови постійної комісії", — зазначив Невенчаний.

На це голова комісії російською мовою наголосив, що він "чудово володіє російською мовою".

"Я тоже самое. Я прекрасно владею… Щоб Ви розуміли, я дуже добре володію українською мовою, нема питань, жодної перешкоди. Я дуже вас прошу, щоб ви не відволікались від суті та переходили до розгляду цих питань. Поэтому я буду говорить на русском языке, это мое принципиальное убеждение", — сказав Невенчаний.

Іванов звинуватив депутата від ОПЗЖ у "неповазі до комісії і до закону". На це Невінчаний відповів:

"Комісію поважаю, а дебільний ось цей закон не поважаю. Точно так само не поважаю дебільні рішення уряду про підвищення тарифів, про продаж землі дебільний закон. Давайте не відволікатися від суті, і ви теж не виходьте за межі своїх повноважень", — зазначив Невенчаний .

Після цього представник ОПЗЖ продовжив виступати на засіданні російською мовою.

[ + – ] Перепалка між Невінчаний і Івановим починається з 2:42

Зазначимо, що згідно з ч.1 ст. 9 Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної" депутати місцевих рад під час виконання службових обовʼязків повинні використовувати державну мову, якою в Україні є українська мова.

Варто зауважити, що це вже не перша словесна перепалка між депутатами. Так, на засіданні комісії 8 лютого 2021 року Іванов вимагав Невенчаного виступати українською, проте той відмовився і запропонував викликати поліцію.

На сесії, яка відбулася 2 лютого, депутати фракції ОПЗЖ Владислав Чайка та Олександр Медведєв принципово відмовився виступати українською мовою і говорили російською. Прохання перейти на державну мову ті проігнорували, тому мер міста Олександр Сенкевич вирішив синхронно перекладати їхні слова.