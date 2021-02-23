Кличко обвинил Кирилла Тимошенко в манипуляциях из-за заявлений по Дарницкому мосту

Кличко не называл фамилию Кирилла Тимошенко в своем заявлении, однако именно глава ОП накануне заявил, что столичная власть "ничего не делает" для реконструкции Дарницкого моста.

Мэр Киева Виталий Кличко обвинил заместителя главы Офиса президента Украины Кирилла Тимошенко в "нелепых манипуляциях". Утром во вторник, 23 февраля, столичный градоначальник, комментария в Telegram недавние заявления замглавы ОП о том, что "киевская власть ничего не делает для реконструкции Дарницкого моста", сказал, что мост находится в на балансе "Укрзалізниці".

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"Друзья! Тут некоторые "политики" или не владеют информацией, или упражняются в манипуляциях. И думают, что у них это выходит блестяще. А на самом деле – нелепо. Потому хочу отметить: лучше работать, а не спекулировать! В частности, прозвучали заявления о том, что якобы городская власть не может достроить развязку на Дарницком мосту. Да! Не может. По закону! Потому что объект, который почти 20 лет не введен в эксплуатацию, находится на балансе "Укрзализныци". И ведомство уже несколько лет, невзирая на все обращения столичной власти, не передает объект городу", – отметил Кличко.

По его словам, аналогичная ситуация сложилась вокруг Гостиного двора и дома Сикорского, "которые не передают в собственность громады".

Мэр призвал "не вставлять палки в колеса, пренебрегая интересами киевлян".

"И не занимайтесь политиканством! А возьмите и наконец постройте Большую кольцевую дорогу вокруг столицы, которая снимет транспортную нагрузку со столичных дорог и мостов", – отметил градоначальник.

До этого Кирилл Тимошенко в эфире программы "Свобода слова" на ICTV заявил следующее: "Было принято решение государственной властью, на примере Киева, столицы, ведь это большой вопрос в целом для страны, мы сейчас начнем с Дарницкого моста, делать развязку, чтобы облегчить жизнь киевлян. Если местная власть только обещает, просит деньги у государства и ничего не делает, значит, мы будем сами это делать. То же самое касается Подольско-Воскресенского моста".

Ранее Виталий Кличко назвал дату открытия Подольско-Воскресенского моста. По его словам мост точно откроют до начала лета 2021 года. Будет готов съезд на Троещину и автомобильная часть моста.

Глава Совета по урбанистике Киева Виталий Селик, в свою очередь, заявил, что к лету мост могут не достроить:

"Активные работы не ведутся. Ванты до сих пор не держут центральный прогон проезжей части под аркой. Висят без натяжения. Заметных работ по левобережным съездам не видно. Каждый новый день оттягивает срок завершения моста. Все меньше надежды увидеть автомобильное движение на переправе в 2021 году", – отметил он.

Подольско-Воскресенский мост утвердили в КГГА еще в 1993 году, с тех пор с попеременным успехом его строительство продолжается и сейчас.

Напомним, ранее Кличко заявлял, что Подольско-Воскресенский мост будет завершен до конца 2020. В декабре на мосту даже запустили подсветку.

Фокус разбирался, почему жители Русановских садов вышли на тропу войны. И выступают против строительства моста.