Украина вышла из двух договоров СНГ: оба связаны с воздушным пространством

Страна выходит из Совета по авиации, а также теперь не будет разрешать Вооруженным силам стран СНГ использовать воздушное пространство Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ №70/2021 "О выходе Украины из международных договоров, подписанных в рамках СНГ". Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

В соответствии с договором между Украиной и странами СНГ действовало соглашение о гражданской авиацией и об использовании воздушного пространства. Он создал между странами-подписантами договора единое воздушное пространство. Соглашение было подписано 25 декабря 1991 году в Минске. Помимо Украины его подписал Азербайджан, Беларусь, Армения, Грузия, Казахстан, Киргизстан, Молдова, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Для имплементации договора, создавался Межгосударственный авиакомитет, который выполнял решения Совета.

Договор предусматривал:

Обеспечение максимальной степени удовлетворения потребностей в безопасной, регулярной и упорядоченной работе гражданской авиации;

Обеспечение безопасности людей в гражданской авиации;

Обеспечение полного уважения прав договаривающихся стран, а также справедливые для каждого государства; возможности развития международного авиасообщения.

Второй договор, из которого вышла Украина — это Соглашение об использовании воздушного пространства для Вооруженных сил стран СНГ. Он был подписан 15 мая 1992 года в Ташкенте. Его подписало 12 стран из 14 тогда находящихся в СНГ. Он обеспечивал для стран участниц осуществление деятельности ВС сил Содружества без сопротивления или усложнения их функционирования.

Также указом президента ставится задание МИД Украины сообщить о выходе Украины из Совета авиации СНГ и выходе из соглашения о воздушном летном пространстве.

Напомним, 26 ноября Украина покинула договор о проведении антимонопольной политики.

В конце августа 2018 года Украина закрыла свое представительство при уставных органах СНГ. В июле 2019 года украинская сторона заявила о пересмотре всех соглашений в рамках СНГ и окончательно покинула координационные органы Содружества. Сразу после этого Кабмин вышел из оборонного соглашения стран-членов СНГ, а вслед за этим – из договора об охране секретов изобретений СССР.

А в июле 2020 года Украина разорвала сразу два договора с СНГ, которые касались гуманитарного сотрудничества.