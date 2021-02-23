Україна вийшла з двох договорів СНД: обидва пов'язані з повітряним простором

Країна виходить з Ради з авіації, а також тепер не дозволятиме Збройним силам країн СНД використовувати повітряний простір України.

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ №70/2021 "Про вихід України з міжнародних договорів, підписаних у рамках СНД". Про це повідомляється на сайті Офісу президента.

Відповідно до договору між Україною та країнами СНД діяла угода про цивільну авіацію та про використання повітряного простору. Він створив між країнами-підписантами договору єдиний повітряний простір. Угода була підписана 25 грудня 1991 році в Мінську. Крім України її підписали Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Грузія, Казахстан, Киргизстан, Молдова, Росія, Таджикистан, Туркменістан та Узбекистан. Для імплементації договору, створювався Міждержавний авіакомітет, який виконував рішення Ради.

Договір передбачав:

максимальне забезпечення задоволення потреб у безпечній, регулярній та впорядкованій роботі цивільної авіації;

гарантування безпеки людей в цивільній авіації;

забезпечення повної поваги прав договірних держав, а також справедливі для кожної держави; можливості розвитку міжнародного авіасполучення.

Другий договір, з якого вийшла Україна — це Угода про використання повітряного простору для Збройних сил країн СНД. Він був підписаний 15 травня 1992 року в Ташкенті. Його підписало 12 країн з 14, які тоді знаходилися в СНД. Він забезпечував для країн-учасниць здійснення діяльності ЗС сил Співдружності без опору або ускладнення їх функціонування.

Також указом президента ставиться завдання МЗС України повідомити про вихід України з Ради авіації СНД та вихід з угоди про повітряний льотний простір.

Нагадаємо, 26 листопада Україна покинула договір про проведення антимонопольної політики.

Наприкінці серпня 2018 року Україна закрила своє представництво при статутних органах СНД. У липні 2019 року українська сторона заявила про перегляд всіх угод у рамках СНД й остаточно покинула координаційні органи Співдружності. Одразу після цього Кабмін вийшов з оборонної угоди країн-членів СНД, а слідом за цим — з договору про охорону секретів винаходів СРСР.

А в липні 2020 року Україна розірвала відразу два договори із СНД, які стосувалися гуманітарного співробітництва.