Кабмин разрешил украинцам по желанию менять отчество с 14 лет (документ)

Ранее это можно было сделать только в случае изменения имени отцом ребенка или в случае исключения сведений об отце.

Кабинет министров разрешил украинцам менять отчество по собственному усмотрению после достижения 14 лет.

Об этом сообщил у себя в Telegram-канале нардеп от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко, который участвовал в заседании правительства.

Теперь по достижении 14 лет любое физическое лицо может изменить свое отчество, в том числе повторно, подав заявление в Центр предоставления административных услуг.

Ранее это можно было сделать только в случае изменения имени отцом ребенка или в случае исключения сведений об отце.

"Кабмин внес изменения в пункт 3 Порядка рассмотрения заявлений об изменении имени (фамилии, собственного имени, отчества) физического лица. До принятия Закона физическое лицо, достигшее 14 лет, имело право изменить свое отчество лишь в случае изменения отцом своего имени или в случае исключения сведений о нем как отце ребенка из актовой записи о его рождении", – написал Гончаренко

Он добавил, что в четвертом абзаце пункта 3 Порядка предусмотрена возможность подавать и рассматривать заявление о повторной смене отчества по процедуре, установленной Порядком.

"Учитывая, что с принятием закона, который вступил в силу 1 января 2021, физическое лицо по достижению 14 лет имеет право изменять отчество по своему усмотрению, поэтому четвертый абзац исключен из документа", – написал Гончаренко.

Напомним, в ноябре прошлого года Верховная Рада приняла законопроект № 2450, который определяет порядок изменения человеком своего отчества.