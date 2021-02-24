Кабмін дозволив українцям за бажанням змінювати по батькові з 14 років (документ)

Раніше це можна було зробити тільки у випадку зміни імені батьком дитини або у випадку виключення відомостей про батька.

Кабінет міністрів дозволив українцям змінювати по батькові на власний розсуд після досягнення 14 років.

Про це повідомив у себе в Telegram-каналі нардеп від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко, який брав участь у засіданні уряду.

Тепер після досягнення 14 років будь-яка фізична особа може змінити своє по батькові, зокрема повторно, подавши заяву в Центр надання адміністративних послуг.

Раніше це можна було зробити тільки у випадку зміни імені батьком дитини або у випадку виключення відомостей про батька.

"Кабмін вніс зміни до пункту 3 Порядку розгляду заяв про зміну імені (прізвища, власного імені, по батькові) фізичної особи. До прийняття Закону фізична особа, яка досягла 14 років, мало право змінити своє по батькові лише у випадку зміни батьком свого імені або у випадку виключення відомостей про нього як батька дитини з актового запису про її народження", — написав Гончаренко.

Він додав, що у четвертому абзаці пункту 3 Порядку передбачено можливість подавати і розглядати заяву про повторну зміну по батькові за процедурою, встановленою Порядком.

"З огляду на те, що з прийняттям закону, який вступив в чинності 1 січня 2021, фізична особа після досягнення 14 років має право змінювати по батькові на свій розсуд, четвертий абзац виключений з документа", — написав Гончаренко.

Нагадаємо, у листопаді минулого року Верховна Рада прийняла законопроект № 2450, який визначає порядок зміни людиною свого батькові.