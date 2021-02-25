Вакарчук остается в "Голосе" и влияет на решения партии, – Рудик

Как заявила лидер политсилы, Святослав Вакарчук участвует в голосованиях, но в партийный офис заходит редко.

Лишенный депутатских полномочий Святослав Вакарчук остается членом партии "Голос". Он участвует в голосованиях и влияет на решения партии.

Об этом заявила лидер политсилы, народный депутат Кира Рудик, пишет "Интерфакс-Украина".

"Святослав Вакарчук – певец, он собирается ехать в турне со своим новым проектом. Партия "Голос" – это структура, которая развивается по национальному плану "Голоса". Святослав является членом партии "Голос". По моему мнению, неэффективно сейчас думать о прошлом и о том, как могло бы быть", – сказала она.

Она добавила, что политсила движется дальше с теми ресурсами, которые сейчас имеются в наличии.

Рудик отметила, что на сегодняшний день у Вакарчука такие же задачи, как у каждого члена партии: "отстаивать ее репутацию, участвовать в голосованиях, влиять на решения партии через имеющиеся механизмы".

Вместе с тем, отвечая на вопрос, как часто он появляется в партийном офисе, лидер "Голоса" ответила: "Я бы сказала так: учитывая карантинные ограничения, не слишком часто".

Напомним, 11 июня 2020 года лидер "Голоса" Святослав Вакарчук объявил, что сложит полномочия народного депутата. Он считает, что свою миссию выполнил – привел партию в парламент. 19 июня Вакарчук вышел из фракции "Голоса". 26 июня на внеочередном съезде партии Святослава Вакарчука досрочно лишили депутатских полномочий.