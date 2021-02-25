Вакарчук залишається в "Голосі" і впливає на рішення партії, — Рудик

Як заявила лідер політсили, Святослав Вакарчук бере участь у голосуваннях, але в партійний офіс заходить рідко.

Позбавлений депутатських повноважень Святослав Вакарчук залишається членом партії "Голос". Він бере участь у голосуваннях і впливає на рішення партії.

Про це заявила лідер політсили, народний депутат Кіра Рудик, пише "Інтерфакс-Україна".

"Святослав Вакарчук — співак, він збирається їхати в турне зі своїм новим проектом. Партія "Голос" — це структура, яка розвивається за національним планом "Голосу". Святослав є членом партії "Голос". На мою думку, неефективно зараз думати про минуле і про те, як могло би бути", — сказала вона.

Вона додала, що політсила рухається далі з тими ресурсами, які наразі є в наявності.

Рудик зазначила, що на сьогодні у Вакарчука такі ж завдання, як у кожного члена партії: "відстоювати її репутацію, брати участь у голосуваннях, впливати на рішення партії через наявні механізми".

Разом з тим, відповідаючи на питання, як часто він з'являється в партійному офісі, лідер "Голосу" відповіла: "Я б сказала так: враховуючи карантинні обмеження, не дуже часто".

Нагадаємо: 11 червня 2020 року лідер "Голосу" Святослав Вакарчук оголосив, що складе повноваження народного депутата. Він вважає, що свою місію виконав — привів партію в парламент. 19 червня Вакарчук вийшов з фракції "Голосу". 26 червня на позачерговому з'їзді партії Святослава Вакарчука достроково позбавили депутатських повноважень.