"Украина перешла от слов к делу": Кравчук объяснил, почему Зеленский изменил планы по Донбассу

Владимир Зеленский решил изменить Минские соглашения, потому что Россия отказалась идти на компромисс.

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывал договориться с Кремлем и быстро завершить военный конфликт на Донбассе. Об этом глава украинской делегации в Трехсторонней группе Леонид Кравчук заявил в интервью "DW".

По его словам, Владимир Зеленский, как и Петр Порошенко до него, намеревался найти компромисс в переговорах с Москвой и урегулировать вооруженный конфликт на Донбассе за несколько недель. Однако этот план оказался невозможным, поэтому от него пришлось отказаться в пользу более решительных мер.

"Когда увидел, что с ними договориться нельзя, то заявил, что нужны изменения, документальные уточнения. Он сказал это на парижском саммите", — отметил Леонид Кравчук.

В декабре 2019 года Владимир Зеленский выступил в Париже с требованием изменить Минские соглашения, его поддержала канцлер Германии Ангела Меркель. Глава делегации в ТКГ уверен, что Украина не сможет добиться успехов по возвращению Донбасса без изменения основных позиций договоренностей и "Нормандского формата". Он напомнил о мероприятиях от ООН, в частности, об избирательном процессе на оккупированных территориях.

"Сначала выборы, потом безопасность и границы. Но мы же взрослые люди. Идет война. Можно ли в это время проводить выборы? Ну как? Вот таких пунктов там немало. Сначала надо вопрос безопасности решить", — заявил Леонид Кравчук.

Он обратил внимание, что Украина уже начала более активно давить на Россию. Недавно Владимир Зеленский утвердил санкции против народного депутата Виктора Медведчука из ОПЗЖ, ввел ограничения относительно "пророссийских каналов за их пропаганду". После этого участились случаи гибели украинских военных.

"Они почувствовали, что Украина перешла от слов к делу", — утверждает Кравчук. — "Они поняли, что ситуация — не в их пользу. И они начали показывать, что они также имеют силу".

Ранее Леонид Кравчук предупредил об опасной экологической ситуации на Донбассе. По его словам, катастрофа нависла не только из-за загрязнения воздуха и почвы снарядами, но и из-за угрозы радиоактивных выбросов из шахт.