Донбасс находится на грани экологической катастрофы из-за радиоактивной шахты, - Кравчук (фото)

Возле Енакиево боевики прекратили откачку воды в шахте, в которой советские власти устроили ядерный взрыв.

Экс-президент Украины, а ныне глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук предупреждает об опасной ситуации с экологией на оккупированном Донбассе. Об этом сообщает Укринформ.

По словам Кравчука, экологическая катастрофа на Донбассе не только из-за загрязнения воздуха и почвы снарядами, но и из-за угрозы радиоактивных выбросов из шахт.

На шахте "Юнком" в 1979 году советские власти произвели ядерный взрыв. "После взрыва в шахте возникла радиоактивная пустота, который постоянно откачивали воду, чтобы вода не попала в грунтовые воды. Но почти три года назад оккупационная администрация прекратила откачивание из подземных вод. Теперь радиация проникает в горизонт грунтовых вод", — говорит экс-президент.

Из-за российской агрессии сотрудники организации МАГАТЕ не могут производить оценку ситуации с радиацией на временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областях. По словам Кравчука, это вызывает беспокойство.

[ + – ] Нынешний вид шахты "Юнком", где был ядерный взрыв. Фото: ukranews.com

16 сентября 1979 года в мирных целях в шахте "Юный коммунар" произвели ядерный взрыв мощностью 0,2-0,3 Килотонны в тротилловом эквиваленте. Шахта находится в городе Юнокомунаровск недалеко от Енакиево. Взрыв произошел на глубине 903 метров. Цель взрыва — уменьшение напряжение в горнорудном массиве для более безопасной добычи угля.

Напомним, ранее Леонид Кравчук заявлял, что по факту перемирия на Донбассе уже нет. Поэтому на каждый выстрел нужно отвечать выстрелом.