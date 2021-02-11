Донбас на межі екологічної катастрофи через радіоактивну шахту, — Кравчук (фото)

Біля Єнакієвого бойовики припинили відкачування води в шахті, у якій радянська влада влаштували ядерний вибух.

Екс-президент України, а нині голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук попереджає про небезпечну ситуацію з екологією на окупованому Донбасі. Про це повідомляє Укрінформ.

За словами Кравчука, екологічна катастрофа на Донбасі не тільки через забруднення повітря і грунту снарядами, а й через загрозу радіоактивних викидів з шахт.

На шахті "Юнком" у 1979 році радянська влада влаштувала ядерний вибух. "Після вибуху в шахті виникла радіоактивна порожнеча, якою постійно відкачували воду, щоб вона не потрапила в ґрунтові води. Але майже три роки тому окупаційна адміністрація припинила відкачування з підземних вод. Наразі радіація проникає в горизонт грунтових вод", — говорить екс-президент.

Через російську агресію співробітники організації МАГАТЕ не можуть здійснювати оцінку ситуації з радіацією на тимчасово окупованих районах Донецької та Луганської областей. За словами Кравчука, це викликає занепокоєння.

[ + – ] Нинішній вигляд шахти "Юнком", де був ядерний вибух. Фото: ukranews.com

16 вересня 1979 року в мирних цілях у шахті "Юний комунар" влаштували ядерний вибух потужністю 0,2-0,3 кілотонни в тротиловому еквіваленті. Шахта розташована в місті Юнокомунарівськ недалеко від Єнакієвого. Вибух стався на глибині 903 метрів. Мета вибуху — зменшення напруги в гірничорудному масиві для більш безпечного видобутку вугілля.

Нагадаємо: раніше Леонід Кравчук заявляв, що за фактом перемир'я на Донбасі вже немає. Тому на кожен постріл потрібно відповідати пострілом.