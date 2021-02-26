"Україна перейшла від слів до справи": Кравчук пояснив, чому Зеленський змінив плани щодо Донбасу

Володимир Зеленський вирішив змінити Мінські угоди, тому що Росія відмовилася йти на компроміс.

Президент України Володимир Зеленський розраховував домовитися з Кремлем і швидко завершити військовий конфлікт на Донбасі. Про це голова української делегації в Тристоронньої групі Леонід Кравчук заявив в інтерв'ю "DW".

За його словами, Володимир Зеленський, як і Петро Порошенко до нього, мав намір знайти компроміс в переговорах з Москвою і врегулювати збройний конфлікт на Донбасі за кілька тижнів. Однак цей план виявився неможливим, тому від нього довелося відмовитися на користь рішучіших заходів.

"Коли побачив, що з ними домовитися не можна, то заявив, що потрібні зміни, документальні уточнення. Він сказав це на паризькому саміті", — зазначив Леонід Кравчук.

У грудні 2019 року Володимир Зеленський виступив в Парижі з вимогою змінити Мінські угоди, його підтримала канцлер Німеччини Ангела Меркель. Голова делегації в ТКГ впевнений, що Україна не зможе добитися успіхів щодо повернення Донбасу без зміни основних позицій домовленостей і "Нормандського формату". Він нагадав про заходи від ООН, зокрема, про виборчий процес на окупованих територіях.

"Спочатку вибори, потім безпека та кордони. Але ми ж дорослі люди. Йде війна. Чи можна в цей час проводити вибори? Ну як? Ось таких пунктів там чимало. Спочатку треба питання безпеки вирішити", — заявив Леонід Кравчук.

Він звернув увагу, що Україна вже почала активніше тиснути на Росію. Нещодавно Володимир Зеленський затвердив санкції проти народного депутата Віктора Медведчука з ОПЗЖ, ввів обмеження щодо "проросійських каналів за їх пропаганду". Після цього почастішали випадки загибелі українських військових.

"Вони відчули, що Україна перейшла від слів до справи", — стверджує Кравчук. — "Вони зрозуміли, що ситуація — не на їх користь. І вони почали показувати, що вони також мають силу".

Раніше Леонід Кравчук попередив про небезпечну екологічну ситуацію на Донбасі. За його словами, катастрофа нависла не тільки через забруднення повітря і грунту снарядами, а й з-за загрози радіоактивних викидів з шахт.