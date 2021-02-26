Проверка достоверности информации должна быть такой же привычкой, как мытье рук, – Ткаченко

Министр культуры рассказал о типичных фейках российской пропаганды, "которые искажают образ Украины".

Министр культуры Александр Ткаченко заявил, что в эпоху гибридных войн в XXI веке проверка достоверности информации должна быть такой же привычкой, как мытье рук перед едой. Он рассказ о типичных фейках российской пропаганды, которые, по его мнению, искажают образ Украины.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Один из них – это якобы водная блокада Крыма. По словам Ткаченко, чтобы придать фейкам достоверности, Кремль прибегает к тому, чтобы делать свои заявления из других стран.

"В качестве примера, заявление одного из лояльных к российским властям депутатов Бундестага, который назвал водную блокаду Крыма – средневековой осадой, да еще и собирается проверить, не нарушила Украина международное право. Для чего это делается? Обвинить в существующих на оккупированном полуострове проблемах украинскую власть. Отвлечь европейских политиков от темы массовых нарушений прав человека кремлевской властью", – написал Ткаченко.

Министр культуры привел другой пример российской пропаганды, что санкции против Медведчука и его каналов – это якобы борьба со свободой слова и репрессии, связанные с падением рейтинга Зеленского.

"Российские СМИ достаточно долго молчали… Но когда СНБО ввела санкции против кума Путина и его компаньонов, российское информпространство взорвалось… Для чего это делается? Российские власти потеряли масштабный медийный ресурс, который манипулировал настроениями, мыслями, политическими предпочтениями украинцев", – написал Ткаченко.

Он добавил, что Россия проводит в украинском информационном пространстве мощную кампанию по подрыву доверия к вакцине западных производителей.

"Фактически смакуется каждый день задержки поставки вакцины в Украину, и это подается, как несостоятельность системы здравоохранения обеспечить граждан вакциной… Для чего это делается? Убедить, что украинская власть "рискует жизнью собственных граждан, затягивает процесс поставки непроверенной вакцины" и посеять страх перед иностранной вакциной", – написал Ткаченко.

Напомним, ранее Ткаченко рассказал и о других примерах российской пропаганды. В частности, что украинская власть якобы ущемляет русскоговорящее население. Он заявил, что все должны помнить, что российская пропаганда – не информация, а заранее спланированные месседжи, которые пытаются донести в любой способ.