Перевірка достовірності інформації повинна бути такою ж звичкою, як миття рук, — Ткаченко

Міністр культури розповів про типові фейки російської пропаганди, "які спотворюють образ України".

Міністр культури Олександр Ткаченко заявив, що в епоху гібридних воєн у XXI столітті перевірка достовірності інформації повинна бути такою ж звичкою, як миття рук перед їжею. Він розповів про типові фейки російської пропаганди, які, на його думку, спотворюють образ України.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

Один із них — це нібито водна блокада Криму. За словами Ткаченка, щоб надати фейкам достовірності, Кремль вдається до того, щоб робити свої заяви з інших країн.

"Як приклад, заява одного з лояльних до російської влади депутатів Бундестагу, який назвав водну блокаду Криму — середньовічною облогою, та ще й збирається перевірити, чи не порушила Україна міжнародне право. Для чого це робиться? Звинуватити в наявних на окупованому півострові проблеми українську владу. Відвернути європейських політиків від теми масових порушень прав людини кремлівською владою", — написав Ткаченко.

Міністр культури навів ще один приклад російської пропаганди, що санкції проти Медведчука та його каналів — це нібито боротьба зі свободою слова та репресії, пов'язані з падінням рейтингу Зеленського.

"Російські ЗМІ досить довго мовчали... Але коли РНБО ввела санкції проти кума Путіна та його компаньйонів, російський інформпростір вибухнув... Для чого це робиться? Російська влада втратила масштабний медійний ресурс, який маніпулював настроями, думками, політичними уподобаннями українців", — написав Ткаченко.

Він додав, що Росія проводить в українському інформаційному просторі потужну кампанію з підриву довіри до вакцини західних виробників.

"Фактично смакується кожен день затримки поставки вакцини в Україну, і це подається, як неспроможність системи охорони здоров'я забезпечити громадян вакциною... Для чого це робиться? Переконати, що українська влада "ризикує життям власних громадян, затягує процес поставки неперевіреної вакцини" і посіяти страх перед іноземною вакциною", — написав Ткаченко.

Нагадаємо, раніше Ткаченко розповів і про інші приклади російської пропаганди. Зокрема, що українська влада нібито обмежує права російськомовного населення. Він заявив, що всі повинні пам'ятати, що російська пропаганда — не інформація, а заздалегідь сплановані меседжі, які намагаються донести в будь-який спосіб.