Решение по Донбассу нужно искать за столом с Путиным, – Кулеба

Глава МИД Украины заявил о необходимости нового саммита "нормандской четверки", чтобы "сдвинуть дело с места".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что для достижения прогресса по урегулированию на Донбассе нужен саммит новый "нормандской четверки".

Об этом он сказал на пресс-конференции после переговоров с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом, передает Интерфакс-Украина.

"Лучшей иллюстрацией состояния выполнения решения" нормандского саммита "2019 является открытие пунктов пропуска в Счастье и в Золотом. Украина сделала все и открыла эти пункты пропуска, но они остаются все еще закрытыми с той стороны. Мы убеждены, что для того, чтобы сдвинуть дело с места, нужен саммит "нормандской четверки", – сказал Кулеба.

Он добавил, что, "несмотря на все приложенные усилия на других уровнях, мы понимаем, что для следующего шага вперед нужное решение, которого необходимо достигать за столом с Владимиром Путиным ".

Ле Дриан, в свою очередь, указал на определенный прогресс на Донбассе в открытии новых КПВВ, отводе тяжелого вооружения и разминирования, но отметил, что мало, что было реализовано в политическом плане.

"Но в политическом плане все, что было реализовано, не соответствовало ожиданиям. Теперь мы и в дальнейшем будем отслеживать все, что делается для выполнения обязательств в политическом плане, но при этом делая акцент на соблюдении именно безопасности составляющей", – сказал глава МИД Франции.

Напомним, ранее Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова к компромиссам по Донбассу, но не пойдет на пересечение "красных линий". Он также анонсировал новые переговоры в нормандском формате на уровне министров иностранных дел.