Рішення щодо Донбасу треба шукати за столом із Путіним, — Кулеба

Глава МЗС України заявив про необхідність нового саміту "нормандської четвірки", щоб "зрушити справу з місця".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що для досягнення прогресу щодо врегулювання на Донбасі потрібен новий саміт "нормандської четвірки".

Про це він сказав на прес-конференції після переговорів із главою МЗС Франції Жан-Івом Ле Дріану, передає Інтерфакс-Україна.

"Найкращою ілюстрацією стану виконання рішення "нормандського саміту" 2019 є відкриття пунктів пропуску в Щастя і в Золотому. Україна зробила все і відкрила ці пункти пропуску, але вони залишаються все ще закритими з тієї сторони. Ми переконані, що для того, щоб зрушити справу з місця, потрібен саміт "нормандської четвірки", — сказав Кулеба.

Він додав, що, "незважаючи на всі докладені зусилля на інших рівнях, ми розуміємо, що для наступного кроку вперед потрібне рішення, якого необхідно досягати за столом із Володимиром Путіним".

Ле Дріан, зі свого боку, вказав на певний прогрес на Донбасі у відкритті нових КПВВ, відведення важкого озброєння та розмінування, але зазначив, що мало, що було реалізовано в політичному плані.

"Але в політичному плані все, що було реалізоване, не відповідало очікуванням. Тепер ми й надалі будемо відслідковувати все, що робиться для виконання зобов'язань в політичному плані, але при цьому роблячи акцент на дотриманні власне безпекового складника", — сказав глава МЗС Франції .

Нагадаємо, раніше Дмитро Кулеба заявив, що Україна готова до компромісів щодо Донбасу, але не піде на перетин "червоних ліній". Він також анонсував нові переговори в нормандському форматі на рівні міністрів закордонних справ.