Украина и Израиль договорились о спецрейсе для возвращения застрявших там украинцев, – МИД

Находящиеся в Израиле граждане Украины не могут вернуться домой регулярными авиарейсами из-за введенных карантинных ограничений.

Украина и Израиль договорились о специальном рейсе для возвращения домой украинцев, застрявших в стране из-за карантинных ограничений.

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в Twitter.

Рейс планируется осуществить в начале марта.

"Украина и Израиль договорились о специальном коммерческом рейсе Киев – Тель-Авив – Киев в начале марта для возвращения украинцев домой", – написал Николенко.

По его словам, посольство Украины в Израиле дополнительно сообщит о точной дате и условиях приобретения билета.

Он также напомнил, что границы Израиля для регулярных авиарейсов пока остаются закрытыми.

Находящиеся в Израиле граждане Украины не могут вернуться в страну регулярными авиарейсами из-за введенных карантинных ограничений.

Согласно инструкции министерства здравоохранения Израиля, въезд пассажиров в страну разрешен только в исключительных случаях, и только после получения разрешения специальной комиссии. При этом, все въезжающие обязаны пройти карантин в течение 14 дней, или 10 дней в случае, если были сданы два анализа, результаты которых являлись отрицательными.

Напомним, власти Израиля планируют уже в апреле вернуть страну к привычной жизни.