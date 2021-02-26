Україна та Ізраїль домовилися про спецрейс для повернення українців, які там застрягли, — МЗС

Громадяни України, які знаходяться в Ізраїлі, не можуть повернутися в країну регулярними авіарейсами через введені карантинні обмеження.

Україна та Ізраїль домовилися про спеціальний рейс для повернення додому українців, які застрягли в країні через карантинні обмеження.

Про це повідомив прес-секретар Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко в Twitter.

Рейс планують здійснити на початку березня.

"Україна та Ізраїль домовилися про спеціальний комерційний рейс Київ — Тель-Авів — Київ на початку березня для повернення українців додому", — написав Ніколенко.

За його словами, посольство України в Ізраїлі додатково повідомить про точну дату та умови придбання квитка.

Він також нагадав, що кордони Ізраїлю для регулярних авіарейсів поки залишаються закритими.

Громадяни України, які знаходяться в Ізраїлі, не можуть повернутися в країну регулярними авіарейсами через введені карантинні обмеження.

Нагадаємо, влада Ізраїлю планує вже в квітні повернути країну до звичного життя.