"Будет делать свое шоу": Юрий Луценко трудоустроился ведущим на "5 канал"

Экс-генпрокурор будет вести свое ток-шоу. Первый эфир запланирован на середину марта.

Экс-генеральный прокурор Украины Юрий Луценко будет сотрудничать в новом для себя амплуа с "5 каналом". Об этом сообщила его пресс-секретарь Лариса Сарган, пишут "Буквы".

"Да, сотрудничество Юрия Луценко и "5 канала" планируется. Но больше деталей пока не хочу раскрывать", – сказала она.

В комментарии "Детектор медиа" генеральный директор "5 канала" Владимир Мжельский подтвердил эту информацию.

"Мы развесили борды, в которых написано, что он будет работать с марта. Он будет делать свое шоу. Шоу на политическую тематику будет выходить раз в неделю", – сказал он.

По словам Мжельского, программу официально презентуют 1 марта.

По данным Telegram-канала TV post, Луценко будет ведущим своего ток-шоу. Съемки якобі начались в павильоне на улице Электриков.

"Шоу покажут в новом весеннем сезоне. Первый эфир запланирован на середину марта", – говорится в сообщении.

"5 канал" связывают с пятым президентом Украины, народным депутатом от "Европейской солидарности" Петром Порошенко.

Отметим, в сентябре прошлого года Юрий Луценко сообщил о борьбе с онкозаболеванием. Он рассказал, что ему уже сделали операцию и он готовится к химиотерапии.