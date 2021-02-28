"Буде робити своє шоу": Юрій Луценко працевлаштувався ведучим на "5 канал"

Екс-генпрокурор буде вести своє ток-шоу. Перший ефір нібито заплановано на середину березня.

Екс-генеральний прокурор України Юрій Луценко буде співпрацювати в новому для себе амплуа з "5 каналом". Про це повідомила його прес-секретар Лариса Сарган, пишуть "Букви".

"Так, співпраця Юрія Луценка та "5 каналу" планується. Але більше деталей поки не хочу розкривати", — сказала вона.

У коментарі "Детектор медіа" генеральний директор "5 каналу" Володимир Мжельський підтвердив цю інформацію.

"Ми розвісили борди, в яких написано, що він буде працювати з березня. Він буде робити своє шоу. Шоу на політичну тематику виходитиме раз на тиждень", — сказав він.

За словами Мжельського, програму офіційно презентують 1 березня.

За даними Telegram-каналу TV post, Луценко буде ведучим свого ток-шоу. Зйомки нібито почалися в павільйоні на вулиці Електриків.

"Шоу покажуть в новому весняному сезоні. Перший ефір заплановано на середину березня", — йдеться в повідомленні.

"5 канал" повʼязують з пʼятим президентом України, народним депутатом від "Європейської солідарності" Петром Порошенко.

Відзначимо, у вересні минулого року Юрій Луценко повідомив про боротьбу з онкозахворюванням. Він розповів, що йому вже зробили операцію і він готується до хіміотерапії.