Рабинович опубликовал в соцсети карту Украины без Крыма, но с "ДНР"/"ЛНР" (фото)

Опубликованная нардепом картинка была посвящена языковому вопросу.

Народный депутат фракции ОПЗЖ Вадим Рабинович опубликовал на своей странице в Facebook карту Украины, на которой не было изображено оккупированного Россией полуострова Крым. Примечательно, что на ней также были отмечены так называемые "ДНР" и "ЛНР".

Сама опубликованная картинка была посвящена языковому вопросу. На ней демонстрируется на каком, по версии автора, языке разговаривают в тех или иных регионах Украины.

Автором картинки значится Дмитрий Полухин, который работает художником в российской газете "Комсомольская правда".

[ + – ] Рабинович опубликовал карту Украины без Крыма Фото: скриншот

В комментариях под этой картинкой экс-нардеп Сергей Лещенко написал, что публикация карты Украины без Крыма является "уголовным преступлением" и выразил надежду на то, что Рабинович понесет за это наказание. Впрочем, сам Рабинович в ответ на это послал Лещенко.

[ + – ] Рабинович опубликовал карту Украины без Крыма Фото: скриншот

Напомним, 29 апреля 2020 года в аэропорту Борисполь транслировался видеоролик с Украиной без Крыма. Мининфраструктуры из-за этого начало служебное расследование, а Нацполиция открыла уголовное дело по ч.1 ст.110 ("посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины") Уголовного кодекса.

В﻿ январе 2021 года русская служба издания BBC опубликовала карту, на которой обозначила крымские города как российские. МИД Украины в ответ на это призвал ВВС "не продвигать ложных русских нарративов", отметив, что "города в Крыму никогда не были в составе России".