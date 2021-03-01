Рабінович опублікував у соцмережі карту України без Криму, але з "ДНР"/"ЛНР" (фото)

Опублікована нардепом ілюстрація була присвячена мовному питанню.

Народний депутат фракції ОПЗЖ Вадим Рабінович опублікував на своїй сторінці у Facebook карту України, на якій не було зображено окупованого Росією півострова Крим. Примітно, що на ній також були так звані "ДНР" і "ЛНР".

Сама опублікована картинка була присвячена мовному питанню. На ній демонструється, якою, за версією автора, мовою розмовляють у тих чи інших регіонах України.

Автором картинки є Дмитро Полухін, який працює художником у російській газеті "Комсомольська правда".

[ + – ] Рабінович опублікував карту України без Криму Фото: скриншот

У коментарях під цією картинкою екс-нардеп Сергій Лещенко написав, що публікація карти України без Криму є "кримінальним злочином" і висловив надію на те, що Рабінович понесе за це покарання. Втім, сам Рабінович у відповідь на це послав Лещенка.

[ + – ] Рабінович опублікував карту України без Криму Фото: скриншот

Нагадаємо: 29 квітня 2020 року в аеропорту Бориспіль транслювався відеоролик з Україною без Криму. Мінінфраструктури через це почало службове розслідування, а Нацполіція відкрила кримінальну справу за ч.1 ст.110 ( "посягання на територіальну цілісність і недоторканність України") Кримінального кодексу.

У січні 2021 року російська служба видання BBC опублікувала карту, на якій позначила кримські міста як російські. МЗС України у відповідь на це закликав ВВС "не просувати помилкових російських наративів", зазначивши, що "міста в Криму ніколи не були в складі Росії".