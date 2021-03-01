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Неизвестные жестоко избили депутата Запорожского облсовета прямо возле его офиса (фото)

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Фото: Укринформ | Депутата Дмитрия Майстро избили в Запорожье

По информации полиции, нападавших было четверо. Пострадавшего отправили в больницу, где ему оказали медицинскую помощь.

1 марта 2021 года около 9:20 утра в полицию города Запорожья поступило сообщение о том, что на улице Школьной неизвестные избили депутата областного совета. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

На место происшествия выехало руководство областной полиции и следственно-оперативная группа. По предварительной информации правоохранителей, нападавших было четверо. В Нацполе сообщили, что они пытаются установить их личности и местоположение.

Пострадавшего отправили в больницу, где ему оказывали медицинскую помощь.

Позже издание "Укринформ" сообщило, что жертвой нападения оказался депутат Запорожского облсовета от фракции "Єднання" Дмитрий Майстро. Инцидент произошел прямо возле его офиса.

Запорожье, избили, избиение, дмитрий майстро, майстро, драка, облсовет, депутат
Депутата Дмитрия Майстро избили в Запорожье
Фото: Укринформ
Запорожье, избили, избиение, дмитрий майстро, майстро, драка, облсовет, депутат
Депутата Дмитрия Майстро избили в Запорожье
Фото: Укринформ

В декларации Майстро указано, что он владеет 100% одного частного юридического предприятия и 50% другого.

По информации издания "Депо", 15 и 17 февраля на общественную приемную Майстро в поселке Кушугум под Запорожьем также совершили нападения. По информации журналистов, первый раз ее пытались поджечь, через несколько дней — сильно разбили.

В 2020 году Дмитрия Майстро избрали в Запрожский облсовет от партии "Єднання", которую, по информации "24 канала", контролирует мэр Запорожья Владимир Буряк. В 2015 году в тот же облсовет он попал как представитель "Батькивщины".

Напомним, на прошлой неделе представители "Нацкорпуса" напали на депутатов от "Партии Шария" прямо во время сессии Харьковского горсовета.