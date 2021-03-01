Неизвестные жестоко избили депутата Запорожского облсовета прямо возле его офиса (фото)
По информации полиции, нападавших было четверо. Пострадавшего отправили в больницу, где ему оказали медицинскую помощь.
1 марта 2021 года около 9:20 утра в полицию города Запорожья поступило сообщение о том, что на улице Школьной неизвестные избили депутата областного совета. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.
На место происшествия выехало руководство областной полиции и следственно-оперативная группа. По предварительной информации правоохранителей, нападавших было четверо. В Нацполе сообщили, что они пытаются установить их личности и местоположение.
Пострадавшего отправили в больницу, где ему оказывали медицинскую помощь.
Позже издание "Укринформ" сообщило, что жертвой нападения оказался депутат Запорожского облсовета от фракции "Єднання" Дмитрий Майстро. Инцидент произошел прямо возле его офиса.
В декларации Майстро указано, что он владеет 100% одного частного юридического предприятия и 50% другого.
По информации издания "Депо", 15 и 17 февраля на общественную приемную Майстро в поселке Кушугум под Запорожьем также совершили нападения. По информации журналистов, первый раз ее пытались поджечь, через несколько дней — сильно разбили.
В 2020 году Дмитрия Майстро избрали в Запрожский облсовет от партии "Єднання", которую, по информации "24 канала", контролирует мэр Запорожья Владимир Буряк. В 2015 году в тот же облсовет он попал как представитель "Батькивщины".
Напомним, на прошлой неделе представители "Нацкорпуса" напали на депутатов от "Партии Шария" прямо во время сессии Харьковского горсовета.