Невідомі жорстоко побили депутата Запорізької облради прямо біля його офісу (фото)

За інформацією поліції, нападників було четверо. Постраждалого доправили до лікарні, де йому надали медичну допомогу.

1 березня 2021 року близько 9:20 ранку в поліцію міста Запоріжжя надійшло повідомлення про те, що на вулиці Шкільній невідомі побили депутата обласної ради. Про це повідомила прес-служба Нацполіції.

На місце події виїхало керівництво обласної поліції і слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією правоохоронців, нападників було четверо. У Нацполі повідомили, що вони намагаються встановити цих осіб і місце розташування.

Постраждалого доправили до лікарні, де йому надавали медичну допомогу.

Пізніше видання "Укрінформ" повідомило, що жертвою нападу виявився депутат Запорізької облради від фракції "Єднання" Дмитро Майстро. Інцидент стався прямо біля його офісу.

[ + – ] Депутата Дмитра Майстра побили в Запоріжжі Фото: Укринформ [ + – ] Депутата Дмитра Майстра побили в Запоріжжі Фото: Укринформ

У декларації Майстра зазначено, що він володіє 100% одного приватного юридичного підприємства і 50% іншого.

За інформацією видання "Депо", 15 і 17 лютого на громадську приймальню Майстра в селищі Кушугум під Запоріжжям також здійснили напади. За інформацією журналістів, перший раз її намагалися підпалити, через кілька днів — сильно розбили.

У 2020 році Дмитра Майстра обрали в Запорізьку облраду від партії "Єднання", яку, за інформацією "24 каналу", контролює мер Запоріжжя Володимир Буряк. У 2015 році в ту ж облраду він потрапив як представник "Батьківщини".

Нагадаємо: минулого тижня представники "Нацкорпусу" напали на депутатів від "Партії Шарія" прямо під час сесії Харківської міськради.