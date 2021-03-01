Зеленский анонсировал запуск "Суда в смартфоне" по аналогии с госуслугами

Украинцы смогут решить большинство судебных вопросов в онлайн-режиме без проволочек и бюрократической волокиты.

Президент Владимир Зеленский заявил о разработке проекта "Суд в смартфоне", который поможет устранить коррупцию в судебных органах. Подробности он рассказал на Всеукраинском форуме "Украина 30. Развитие правосудия" 1 марта.

По словам Владимира Зеленского, одним из главных вызовов судебной реформы в Украине являются злоупотребления полномочиями и непрозрачность суда. Эффективным решением таких проблем президент назвал новые информационные технологии, которые помогут лучше отслеживать правонарушения.

"По аналогии с государственными услугами в смартфоне мы стремимся и обязательно сделаем "Суд в смартфоне". Большинство бюрократических процедур перейдут в онлайн, что ускорит судебный процесс, минимизирует коррупцию и возможности для злоупотреблений", — анонсировал глава государства.

Он добавил, что в рамках народовластия в Украине появятся суды присяжных. Уже подготовлены законопроекты, которые позволят внедрить такое нововведение.

"Мы понимаем, что суд присяжных не только повышает доверие к правосудию, это и большая ответственность за судьбу участников процесса, а поэтому модель и формат суда присяжных будут детально и внимательно обсуждаться", — подчеркнул Владимир Зеленский.

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Во время своего выступления президент обратил внимание, что в Украине остаются незанятыми треть судейских вакансий. Из-за этого возникает большая нагрузка на систему правосудия, а гражданам приходится долго ждать вынесения решений. В связи с этим Владимир Зеленский предложил восстановить Высшую квалификационную комиссию судей, а также усовершенствовать процедуру отбора кандидатов в Высший совет правосудия.

Ранее, 25 февраля, президент провел совещание со спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым, главой Кабмина Денисом Шмыгалем и руководителями комитетов Рады, в ходе которого обсудил ключевые законопроекты для судебной реформы. Народные депутаты смогут рассмотреть их уже на следующей неделе.