Зеленський анонсував запуск "Суду в смартфоні" за аналогією з держпослугами

Українці зможуть вирішити більшість судових питань в онлайн-режимі без зволікань і бюрократичної тяганини.

Президент Володимир Зеленський заявив про розробку проекту "Суд у смартфоні", який допоможе усунути корупцію в судових органах. Подробиці він розповів на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Розвиток правосуддя" 1 березня.

За словами Володимира Зеленського, одним із головних викликів судової реформи в Україні є зловживання повноваженнями і непрозорість суду. Ефективним вирішенням таких проблем президент назвав нові інформаційні технології, які допоможуть краще відстежувати правопорушення.

"За аналогією з державними послугами в смартфоні ми прагнемо й обов'язково зробимо "Суд у смартфоні". Більшість бюрократичних процедур перейдуть в онлайн, що прискорить судовий процес, мінімізує корупцію і можливості для зловживань", — анонсував глава держави.

Він додав, що в рамках народовладдя в Україні з'являться суди присяжних. Вже підготовлені законопроекти, які дозволять впровадити таке нововведення.

"Ми розуміємо, що суд присяжних не тільки підвищує довіру до правосуддя, це й велика відповідальність за долю учасників процесу, а тому модель і формат суду присяжних будуть детально й уважно обговорюватися", — підкреслив Володимир Зеленський.

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Під час свого виступу президент звернув увагу, що в Україні залишаються незайнятими третина суддівських вакансій. Через це виникає велике навантаження на систему правосуддя, а громадянам доводиться довго чекати винесення рішень. У зв'язку з цим Володимир Зеленський запропонував відновити Вищу кваліфікаційну комісію суддів, а також удосконалити процедуру відбору кандидатів до Вищої ради правосуддя.

Раніше, 25 лютого, президент провів нараду зі спікером Верховної Ради Дмитром Разумковим, главою Кабміну Денисом Шмигалем і керівниками комітетів Ради, під час якої обговорив ключові законопроекти для судової реформи. Народні депутати зможуть розглянути їх вже наступного тижня.