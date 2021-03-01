Зеленский: отсутствие доступа к правосудию – главная болезнь судебной системы

Президент назвал нехватку добропорядочных судей "хронической болезнью в Украине", лечение которой требует глубинных изменений.

В Украине треть должностей судей сейчас являются вакантными. Из-за этого нагрузка на судебную систему чрезмерная, что ухудшает доступ украинцев к правосудию. Об этом президент Владимир Зеленский заявил в ходе всеукраинского форума "Украина 30. Развитие правосудия".

Граждане вынуждены месяцами и годами ждать решений судов, отметил он.

"В этом контексте нужно восстановить работу Высшей квалификационной комиссии судей, а также усовершенствовать процедуру отбора кандидатов в Высший совет правосудия", – считает президент.

Систему должны наполнить добропорядочные и профессиональные судьи. "Нехватка добропорядочных судей – это хроническая болезнь, существующая годами и требующая глубинных изменений. В частности, законодательных изменений", – заявил Зеленский.

"Обеспечение гражданам права на честный и независимый суд – это базовый принцип любого демократического государства", – резюмировал глава государства.

Напомним, 25 февраля Зеленский провел совещание с главой парламента Дмитрием Разумковым, премьером Денисом Шмыгалем и руководителями комитетов Рады. Обсудили необходимость проведения в Украине судебной реформы. В ходе совещания обсудили законопроекты по реформированию судебной системы. Представители парламента заявили, народные депутаты готовы рассмотреть их на следующей пленарной неделе.

"Судебная система в том формате, в котором она сегодня существует, доказала свою непригодность. Украинцы не доверяют судам, эта институция является слишком коррумпированной и слишком шаткой. Мы должны это изменить, потому что именно изменения в судебной системе являются залогом сильной Украины, где защищены права каждого гражданина. Это также является шагом на пути евроинтеграции Украины", — заявил Зеленский.

18 февраля Зеленский провел совещание по судебной реформе, участие в нем приняли представители Кабинета министров и Верховной Рады. Обсудили стратегию развития органов правосудия и конституционного судопроизводства на 2021-2023 годы.

"Судебная система в Украине сегодня является одной из крупнейших проблем. На судебной реформе делают акцент все международные партнеры Украины, и нам надо ее сделать", — подчеркнул Зеленский.

На совещании договорились, что в ближайшее время состоится заседание Комиссии по вопросам правовой реформы при Зеленском. Также участники совещания обсудили законопроект о Высшем совете правосудия и вопрос отбора Высшей квалификационной комиссии судей.