Судебная система – одна из самых больших проблем для украинцев, - Зеленский

По словам президента, доверие к судам должно повыситься.

Президент Владимир Зеленский заявил, что судебная система нуждается в реформе, а доверие к судебной ветви власти должно повыситься. Об этом Зеленский заявил на совещании, передает Офис президента.

"Судебная система в Украине на сегодняшний день является одной из самых больших проблем. Прежде всего — для обычных украинцев, которые не имеют надежды на справедливость в судах и не чувствуют защиты судебной системы. Но есть и проблемы другого характера — как привлечение инвестиций, имидж Украины. На судебной реформе подчеркивают все международные партнеры Украины, и нам нужно ее сделать", — заявил Зеленский.

Сообщается, что было согласовано, что в ближайшее время соберется Комиссия по вопросам правовой реформы при президенте.

Участники совещания обсудили законопроект о Высшем совете правосудия, вопрос отбора Высшей квалификационной комиссии судей и внедрения института суда присяжных.

"Такой суд присяжных повышает доверие общества в целом к судебной ветви власти. Реформирование судебной ветви власти без суда присяжных невозможно", — заявил президент.

Напомним, Зеленскому передали Стратегию развития судебной системы до 2025 года. В случае принятии стратегии, будет разработана дорожная карта ее реализации с четкими терминами.